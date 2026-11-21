Advertisement PONTIANAK POST - Penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga oleh Perum Bulog telah mencapai 39 persen dari target 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Hingga 20 November 2026, distribusi bantuan untuk alokasi Oktober hingga Desember tersebut terus dipercepat dengan target penyaluran mendekati 1 juta ton beras.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran bantuan pangan tahap ketiga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

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"Hingga 20 November 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober–Desember secara nasional telah mencapai sekitar 39 persen," kata Rizal terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Bulog telah menyalurkan sekitar 997,2 ribu ton beras kepada 33,2 juta penerima bantuan pangan (PBP) dalam program tahap kedua untuk periode Juli–September 2026.