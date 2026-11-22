Advertisement PONTIANAK POST - Pemahaman masyarakat mengenai energi dan lingkungan perlu diperluas seiring tantangan transformasi sektor energi nasional. Salah satu pendekatan yang ditawarkan melalui peluncuran buku "Denyut Energi dalam Nadi Peradaban: 111 Puisi Menapak Jejak Energi Menyusuri Nusantara" karya Herman Darnel Ibrahim yang mengemas pengetahuan energi dalam karya sastra.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, buku tersebut menjadi cara menarik untuk mengenalkan persoalan energi dan lingkungan kepada masyarakat luas.

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"Melalui buku ini, kita bisa memahami bagaimana energi menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia dan bagaimana energi harus terus tersedia untuk mendukung kehidupan," kata Jumhur dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat menghadiri peluncuran buku tersebut. Ia mengapresiasi gagasan Herman Darnel Ibrahim yang mengangkat perjalanan energi dalam peradaban manusia sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan energi dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.