Advertisement PONTIANAK POST - Pelestarian burung maleo di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, tidak hanya berfokus pada perlindungan satwa endemik Sulawesi, tetapi juga berpeluang membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengembangan ekowisata berbasis konservasi dinilai dapat memberikan kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam aktivitas wisata sekaligus menjaga habitat maleo.

Potensi tersebut dibahas dalam talk show bertema "Melestarikan Maleo Mendukung Kesejahteraan Masyarakat" yang digelar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama Perkumpulan Biodiversitas Gorontalo (BIOTA) dan Sulawesi Wildlife Conservation Society (WCS) dalam rangka memperingati Hari Maleo Sedunia 2026, Sabtu.

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Program Manager WCS Iwan Hunowu mengatakan, keberadaan burung maleo dapat menjadi daya tarik wisata minat khusus dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi.

"Maleo bisa menjadi pintu masuk untuk pengembangan destinasi ekowisata. Masyarakat bisa memperoleh manfaat dari aspek kuliner, paket wisata, maupun keterlibatan sebagai pemandu," katanya.