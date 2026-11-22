Advertisement PONTIANAK POST - Potensi perikanan budi daya di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terus didorong untuk mendukung perekonomian masyarakat. Selain menjadi destinasi wisata bahari, kawasan tersebut memiliki komoditas unggulan berupa ikan kerapu, kakap putih, hingga lobster batik yang berpeluang dikembangkan secara berkelanjutan.

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, potensi tersebut didukung keberadaan Loka Pengembangan Budidaya Ikan (PBI) di Pulau Menjangan Besar yang merupakan bagian dari Balai Pengembangan Perikanan Budidaya (BPPB) Jawa Tengah.

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"Loka pengembangan budi daya ikan di Pulau Menjangan Besar merupakan bagian dari Balai Pengembangan Perikanan Budidaya (BPPB) Jawa Tengah," ujarnya di sela-sela panen 500 kilogram ikan kerapu di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Sabtu.

Kegiatan panen tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Selain memanen sekitar 500 kilogram ikan kerapu, rombongan juga melihat hasil budi daya kakap putih di lokasi yang sama.