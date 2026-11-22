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Advertisement PONTIANAK POST - Sebanyak 80 anak penyu sisik atau tukik dilepasliarkan ke laut di Pantai Tanjung Gelam, Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kegiatan yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Bupati Jepara Witiarso Utomo tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian satwa dilindungi sekaligus menjaga ekosistem laut Karimunjawa.

Pelepasan tukik itu berlangsung setelah keduanya mengikuti ajang Mega Karimunjawa Beach Trail Run 2026.

"Pelestarian lingkungan laut menjadi tanggung jawab bersama. Karimunjawa memiliki potensi alam yang luar biasa. Kita tidak hanya menikmati keindahannya, tetapi juga punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Salah satunya melalui pelepasan tukik ini," kata Witiarso Utomo di Jepara, Sabtu.