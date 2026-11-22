Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa A menilai, wacana kuliah gratis masih membutuhkan pembahasan mendalam, terutama mengenai definisi, cakupan penerima manfaat, dan kemampuan fiskal negara untuk membiayai pendidikan tinggi.

“Jangan sampai sebenarnya yang perlu mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan, tapi yang seharusnya tidak perlu mendapatkan bantuan karena mereka mampu, malah justru disubsidi,” ujar Ledia saat Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI ke LLDikti Wilayah IV, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

Menurut Ledia, kebutuhan pembiayaan setiap program studi berbeda. Program studi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), misalnya, membutuhkan biaya operasional relatif tinggi.

Karena itu, skema pendidikan tinggi gratis harus memperhitungkan kebutuhan riil masing-masing program studi agar kebijakan pembebasan biaya tidak mengganggu kualitas penyelenggaraan pendidikan.

PTKIS Khawatir Tertinggal dari Kebijakan

Kekhawatiran mengenai kesenjangan juga disampaikan Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat, Prof. Rana Hasanah. Ia mengingatkan agar rencana pembebasan biaya kuliah di PTN tidak mengabaikan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS).

Menurut Rana, PTKIS turut berperan membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

“Kalau memang ini akan segera diputuskan menjadi pendanaan di PTN itu tidak berbayar, nah jangan ditinggalkan kami yang PTKIS ini. Karena ketika ditinggalkan dari sisi pendanaannya, akan terjadi kesenjangan yang semakin melebar,” ungkap Rana.

Ia menilai keterbatasan daya tampung PTN dan biaya kuliah di PTS dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan.

Karena itu, dukungan pemerintah perlu mempertimbangkan seluruh perguruan tinggi yang berkontribusi memperluas akses pendidikan.

“Kalau pun pemerintah mau menggratiskan mahasiswa, dan itu saya setuju banget lah, karena itu akan meningkatkan APK, IPN, dan akses masyarakat yang lebih luas ke perguruan tinggi. Tapi PTS, PTKIS itu jangan ditinggalkan,” tegasnya.

UPI Usulkan Pembiayaan Berdasarkan Kebutuhan Riil

Dari sisi pembiayaan, perwakilan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Ida Kurniawanti, mengusulkan agar kebijakan pendidikan tinggi gratis disusun berdasarkan data aktual dan perhitungan kebutuhan setiap perguruan tinggi.

Ia menjelaskan, pembebasan biaya kuliah bukan berarti menghilangkan biaya penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan tersebut justru mengalihkan sumber pembiayaan dari mahasiswa kepada pemerintah.

“Kuliah pada dasarnya bukan menghapuskan biaya atau cost elimination, tetapi menggeser sumber pembiayaan menjadi cost saving. Artinya, biaya kepada mahasiswa ini dialihkan menjadi pemerintah,” jelasnya.

Menurut Ida, pemerintah perlu menghitung Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dengan mempertimbangkan karakteristik program studi, jenjang pendidikan, jumlah mahasiswa, serta struktur biaya masing-masing perguruan tinggi.

Perhitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, dukungan anggaran negara tidak sekadar menggantikan penerimaan uang kuliah yang dihapuskan.

UPI juga mengusulkan skema formula-based block grant untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan biaya pendidikan dan potensi penerimaan perguruan tinggi.

Bantuan tersebut diharapkan dapat diberikan secara fleksibel sesuai kebutuhan institusi dengan tetap memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja.

Integrasi Data Bantuan Pendidikan Diperlukan

Selain persoalan pembiayaan, Ledia menyoroti perlunya integrasi data penerima bantuan pendidikan sejak jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Menurutnya, data penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di madrasah belum sepenuhnya terhubung dengan sistem perguruan tinggi umum.

Integrasi melalui kebijakan Satu Data Indonesia diharapkan dapat memastikan kesinambungan bantuan bagi siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Berbagai masukan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi gratis tidak cukup hanya berfokus pada penghapusan biaya yang dibayarkan mahasiswa.