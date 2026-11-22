PONTIANAK POST – Pengalaman di bidang pengawasan internal kepolisian menjadi salah satu bagian penting perjalanan karier Brigjen Pol. Beny Arjanto, S.I.K. Perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1998 ini kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Wakapolda Kalbar).

Advertisement Beny menggantikan Brigjen Pol. Hindarsono berdasarkan mutasi jabatan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto tertanggal 20 November 2026. Sebelum ditunjuk mendampingi Kapolda Kalbar, dia menjabat Pemeriksa Propam Kepolisian Utama Tingkat II Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.

Penugasan tersebut menjadi kelanjutan perjalanan kariernya di lingkungan Propam Polri, yang dikenal sebagai polisinya polisi Sebelumnya, Beny pernah menduduki sejumlah posisi di bidang pembinaan personel, pendidikan kepolisian, hingga pengamanan objek vital.

Kariernya di kepolisian kewilayahan antara lain ditandai dengan penugasan sebagai Kapolres Buleleng, Bali, pada 2013–2014. Ketika memimpin Polres Buleleng, dia menangani berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penegakan hukum terhadap dugaan pungutan liar dalam program pertanahan.

Advertisement Pada Desember 2013, Beny tercatat dalam pemberitaan, lantaran menyatakan siap dicopot dari jabatannya apabila ada intervensi dalam penanganan dugaan pungutan liar Program Nasional Agraria (Prona) di Desa Sumberkima, Buleleng.

Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap yang disampaikannya ketika menghadapi tekanan dalam penanganan perkara. Dia menegaskan proses hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

Setelah bertugas di Buleleng, Beny melanjutkan karier di bidang pembinaan sumber daya manusia. Pada 2014, dia menjabat Kasubbag Binpers Bagian SDM Lemdikpol. Selanjutnya, dia dipercaya menjadi Kabidpropam Polda Bali hingga 2018.

Pengalamannya di bidang pendidikan kepolisian juga cukup panjang. Beny pernah menjadi Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri pada 2018–2020. Dia kemudian tercatat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri dalam rangka pendidikan Sespimti Polri pada 2020.