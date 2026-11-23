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PONTIANAK POST – Pemerintah merencanakan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 mulai dibuka pada pekan terakhir November. Seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026, sedangkan seleksi kompetensi direncanakan mulai awal 2027.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan tahapan pengadaan CPNS 2026 tersebut sedang dipersiapkan pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Untuk pengadaan CPNS prioritas nasional tahun 2026, pendaftaran direncanakan mulai akhir November, seleksi administrasi pada bulan Desember dan seleksi kompetensi pada awal 2027,” kata Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (23/11).

Khusus seleksi kompetensi, rangkaian seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) direncanakan berlangsung pada Januari hingga Maret 2027.

Pemerintah Matangkan Formasi CPNS 2026

Rini menjelaskan, persiapan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) telah melalui sejumlah tahapan.

Proses tersebut mencakup pengusulan kebutuhan pegawai melalui sistem e-formasi, permintaan pertimbangan Menteri Keuangan, hingga persiapan sistem seleksi.

Saat ini, pengadaan CPNS 2026 memasuki tahap koordinasi melalui panitia seleksi nasional (Panselnas). Pemerintah selanjutnya akan menggelar pleno Panselnas sebagai dasar tindak lanjut proses pengadaan dan penetapan formasi.

Menurut Rini, Panselnas dibentuk untuk memastikan pemenuhan sumber daya manusia bagi program prioritas Presiden berjalan terkoordinasi dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Panselnas terdiri atas lima tim, yakni tim pengarah yang dipimpin presiden, tim pelaksana yang diketuai Menpan RB, serta tim pengawas, tim audit teknologi, dan tim pengamanan teknologi.

Tim pengawas dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tim audit teknologi dipimpin Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sedangkan tim pengamanan teknologi dipimpin Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam pelaksanaannya, kementerian dan lembaga mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai program prioritas masing-masing.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengoordinasikan teknis seleksi ASN secara nasional.

Rini juga menekankan pentingnya masukan dan arahan Komisi II DPR RI untuk menyempurnakan kebijakan pengadaan ASN sebelum dibahas lebih lanjut dalam pleno Panselnas.

Pemerintah Siapkan Pengadaan ASN 2027

Selain pengadaan CPNS 2026, pemerintah juga menyiapkan pemenuhan kebutuhan ASN untuk 2027. Pengadaan tersebut akan difokuskan pada sektor pelayanan dasar, terutama tenaga guru.