Advertisement PONTIANAK POST - Pengembang perumahan diminta tidak mengabaikan kewajiban pembangunan hunian berimbang agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan kesempatan memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae yang menilai kebijakan hunian berimbang harus dilaksanakan secara konkret, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi.

"Karena itu, kami memandang hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang, melainkan instrumen keadilan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," ujar Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

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Ridwan menjelaskan, kewajiban penerapan hunian berimbang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Regulasi tersebut mengharuskan setiap badan hukum yang membangun perumahan menerapkan konsep hunian berimbang.

Khusus pembangunan perumahan dalam skala besar, pemenuhan kewajiban itu harus dilakukan dalam satu hamparan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menegaskan bahwa pembangunan perumahan di atas 3.000 unit harus mengikuti komposisi hunian 1:2:3.