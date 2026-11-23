PONTIANAK POST - Dukungan pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diperkuat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau.

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"Sinergi antarlembaga memastikan program perumahan pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program FLPP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap rumah layak melalui fasilitas pembiayaan perumahan dengan dukungan pemerintah, dan peran SMF juga penting dalam program ini," ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Advertisement Dukungan tersebut dibahas Maruarar bersama Direktur Utama SMF Budi Susanto dalam pertemuan yang membicarakan penguatan pembiayaan perumahan. Salah satu agenda pembahasan adalah surat Menteri PKP kepada Menteri Keuangan mengenai PMN untuk SMF sebagai bagian dari penguatan dukungan terhadap program perumahan pemerintah.

Maruarar juga meminta masukan dari jajaran terkait mengenai kebijakan PMN tersebut. Pembahasan difokuskan pada kontribusi SMF dalam mendukung program perumahan, terutama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR.