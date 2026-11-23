PONTIANAK POST - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan penolakannya terhadap wacana dirinya menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, dalam Stadium General di hadapan ratusan mahasiswa IAIN Pontianak, Senin (23/11). "Saya sudah menyatakan saya sudah tidak berminat. Sekarang," ujarnya.

Katanya, dia adalah rival di Pilpres 2024. Sudah kalah. Tidak etis kalau tiba-tiba masuk pemerintahan yang dulu dia lawan. Biarlah urusan pergantian wapres itu menjadi urusan Prabowo dan kawan-kawan sebagai pemenang Pilpres.

"Saya merasa kurang etis jika saya masuk ke sana. Saya kan secara fiqih sudah kalah," tuturnya.

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Mahfud juga termasuk salah satu yang gencar menyuarakan agar Gibran diberhentikan karena melanggar konstitusi. "Dia sudah berhenti. Kalau saya jadi penggantinya kan, orang akan menuduh macam-macam. Oh orang ini sok keras karena ingin jadi wapres. Oleh sebab itu saya ndak ke sana," katanya.

Mahfud menjelaskan bahwa mundurnya anak sulung dari Mantan Presiden RI, Joko Widodo itu sebagai Wapres itu sah sesuai dengan undang-undang karena dia diberhentikan atau mengundurkan diri. "Dia milih menyatakan mengundurkan diri. Sudah sah," paparnya.

Advertisement Berdasarkan hukum tata negara, pengunduran diri yang dilakukan sah dan diterima maka kasusnya dianggap selesai secara hukum adminitrasi negara. Dia berhak mendapatkan pensiun dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden.

"Tapi jangan dikira jika ada tindak pidananya lalu lepas. Dulu kan Pak Harto diadili. Pak Harto dulu '98 jatuh, '99, 2000,2001 itu diadili pidananya. Cuma karena beliau sudah berumur 80 tahun dan sudah amnesia, alzheimer," paparnya.

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Penyakit yang dialami Suharto itu membuat ingatannya tidak normal. Ketika diajak bicara lima menit pertama, ia masih lancar. Namun, di menit ke enam mulai berubah. "Ditanya mobil jawabnya becak. Ditanya berkali-kali tidak bisa,"jelasnya.

Kondisi inilah yang akhirnya keluar surat keputusan pemberhentian penuntutan terhadap Suharto. Maka, ditegaskan Mahfud terkait persoalan yang menimpa Gibran bisa dilanjutkan jika ditemukan unsur pidananya.

Apakah bisa melakukan angket untuk menyatakan pendapat? Jawabannya kata Mahfud bisa tetapi bukan untuk memberentikan. "Angket menyatakan pendapat untuk apa sih? Untuk memberhentikan karena tidak sah? Loh sekarang sudah berhenti kok. Ngapain angket lagi. Tetapi kalau angket untuk menyatakan pendapat apakah ada pelanggaran-pelanggaran terhadap proses pemberhentiannya itu bisa," jelasnya.