Advertisement PONTIANAK POST - Peluang pasar jenama fesyen lokal terus diperluas melalui promosi, kolaborasi, dan pertemuan bisnis dengan calon pembeli potensial. Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong upaya tersebut melalui penyelenggaraan Modest Fashion Movement Festival (Movefest) 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kemenekraf Amir Hamzah mengatakan subsektor fesyen memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Pengembangan industri tersebut juga dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai fesyen global.

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"Fesyen merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia memiliki modal yang sangat kuat, mulai dari kekayaan budaya, keragaman wastra, talenta desainer, hingga pasar domestik yang besar," kata Amir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Melalui Movefest 2026, Kemenekraf menghadirkan lima jenama fesyen binaan, di antaranya Rengganis, MYMD x Gloeshoes, serta Anantari x Rubysh.