Advertisement PONTIANAK POST - Sektor industri menjadi penopang utama penerimaan pajak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan kontribusi mencapai 56,69 persen hingga Oktober 2026. Dari total penerimaan sektor tersebut, nilai yang berhasil dihimpun mencapai Rp7,19 triliun.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau (Kanwil DJP Kepri) Muhamad Harbi mengatakan industri menjadi sektor usaha dengan sumbangan terbesar terhadap penerimaan pajak daerah tersebut.

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"Sektor usaha dengan kontribusi terbesar terhadap realisasi penerimaan adalah industri, dengan kontribusi 56,69 persen dari total penerimaan pajak atau Rp7,19 triliun," kata Harbi saat dihubungi di Batam, Kepri, Senin.

Kontribusi sektor industri tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 33,15 persen. Pada 2025, porsinya kembali meningkat menjadi 56,68 persen.