Advertisement PONTIANAK POST - Pembangunan pabrik amonia dan urea di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dipercepat melalui kerja sama PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dengan dua perusahaan teknologi internasional asal Denmark dan Jepang. Kolaborasi ini dilakukan untuk menyiapkan desain dasar pabrik sekaligus memperkuat industri pupuk nasional.

Dua perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut adalah Topsoe dari Denmark dan Toyo Engineering Corporation (Toyo) asal Jepang. Keduanya dipercaya membantu penyusunan desain dasar pembangunan fasilitas produksi di Kawasan Industri Pupuk Fakfak (KIPF), Papua Barat.

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"Dengan dukungan mitra teknologi yang berpengalaman, kami optimistis proyek ini dapat disiapkan dengan fondasi yang kuat," kata Direktur Utama PKT Rafli Yandra dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

PKT telah menandatangani kontrak penyusunan basic engineering design (BED) bersama kedua perusahaan tersebut. Penyusunan desain dasar ini menjadi bagian dari tahapan persiapan pembangunan pabrik amonia dan urea di Fakfak.