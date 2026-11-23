Advertisement PONTIANAK POST - Pembangunan pabrik amonia dan urea di Fakfak, Papua Barat, didorong untuk memperkuat kedaulatan industri pupuk nasional sekaligus mendukung swasembada pangan. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dalam mempercepat proyek tersebut.

Menurut Rahmad, pengembangan pabrik amonia-urea Fakfak merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung agenda Asta Cita Pemerintah. Proyek ini juga diarahkan untuk memperkuat industri petrokimia dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.

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"Melalui proyek ini, kami ingin mengoptimalkan potensi gas alam untuk menciptakan nilai tambah lebih besar, sekaligus mendorong pertumbuhan industri dan pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur," kata Rahmad.

Ia menjelaskan, penggunaan teknologi dari Topsoe asal Denmark dan Toyo Engineering Corporation asal Jepang menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemampuan industri melalui inovasi dan penerapan teknologi berkelanjutan.