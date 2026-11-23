Advertisement PONTIANAK POST - Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, sebagai salah satu upaya membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah program inkubator bisnis bagi warga yang belum memiliki pekerjaan.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan, keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam menggerakkan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

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"Di samping membantu meningkatkan ekonomi daerah, UMKM juga dapat memberikan kontribusi dari sektor lapangan kerja," kata Hadianto di Palu, Senin.

Menurut dia, penguatan ekonomi kerakyatan perlu dimulai dari lingkungan masyarakat, termasuk melalui pemberdayaan warga yang belum memiliki pekerjaan agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri.