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PONTIANAK POST - Penanganan kasus kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, mendapat pengawalan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Selain memastikan penanganan korban, ia meminta proses hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab tetap berjalan.

Advertisement "Kami ingin memastikan untuk memberi laporan kepada Presiden, Menteri Sekretaris Negara, serta pimpinan DPR mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di sini," kata Said Iqbal di Serang, Senin.

Pengawalan tersebut dilakukan setelah Said Iqbal meninjau langsung lokasi kebakaran yang terjadi pada Sabtu (21/11) sore.

Berdasarkan laporan sementara yang diterimanya, kebakaran diduga bermula dari korsleting pada pendingin ruangan atau AC. Saat api membesar, sejumlah pekerja dilaporkan terjebak di lantai dua bangunan pabrik hingga menimbulkan korban jiwa.