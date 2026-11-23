Pedagang memindahkan kemasan minyak goreng merek Minyakita setelah menerima distribusi dari Perum Bulog di Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/6). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom).

Advertisement PONTIANAK POST - Pemerintah menyiapkan langkah intervensi untuk menekan harga minyak goreng Minyakita yang masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), terutama di sejumlah daerah Indonesia bagian timur. Salah satu upaya yang disiapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ialah mengoptimalkan fasilitas tol laut agar distribusi minyak goreng tersebut lebih lancar dan menjangkau wilayah dengan harga tinggi.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Miftah Farid, mengatakan pengiriman Minyakita ke sejumlah wilayah timur yang harganya masih di atas HET ditargetkan berlangsung pada awal Desember 2026.

"Mudah-mudahan pengiriman Minyakita ke wilayah timur tertentu yang harganya masih di atas harga eceran tertinggi akan dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua Desember," kata Miftah dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin.

Advertisement Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kemendag menjalin koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, produsen minyak goreng, pemerintah daerah, serta distributor. Koordinasi ini dilakukan guna memastikan proses pengiriman Minyakita berjalan lancar.

Miftah berharap upaya tersebut dapat menjaga pasokan sekaligus keterjangkauan harga minyak goreng, khususnya Minyakita, bagi masyarakat yang merayakan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di kawasan timur Indonesia.

Ia menjelaskan, secara nasional harga Minyakita cenderung stabil meskipun masih berada di atas HET. Kondisi serupa juga terlihat pada minyak goreng premium.

Menurut Miftah, pasokan minyak goreng masih dapat terjaga meskipun realisasi domestic market obligation (DMO) Minyakita pada November 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Ketersediaan tersebut turut didukung produk minyak goreng lainnya, termasuk merek kedua atau second brand yang diproduksi oleh produsen.

Data Kemendag mencatat realisasi DMO Minyakita selama 1-20 November 2026 mencapai 116.726 ton. Jumlah tersebut berkurang 11,27 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan turun 6,63 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga minyak goreng secara nasional pada minggu ketiga November 2026 mengalami penurunan tipis 0,09 persen dibandingkan Oktober 2026.

Deputi Bidang Distribusi Barang dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan rata-rata harga minyak goreng dari seluruh jenis kualitas, yakni curah, premium, dan Minyakita, tercatat Rp20.223 per liter. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Oktober 2026 yang mencapai Rp20.241 per liter.

Kendati demikian, penurunan secara nasional belum terjadi merata. Harga minyak goreng masih mengalami kenaikan di 58 kabupaten/kota. Adapun penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng tercatat di 25,28 persen wilayah Indonesia.

Untuk komoditas Minyakita, rata-rata harga nasional pada minggu ketiga November 2026 tercatat Rp16.290 per liter. Nilai tersebut turun 0,14 persen dibandingkan Oktober 2026, tetapi masih Rp590 per liter lebih mahal dari HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Kenaikan harga yang cukup tinggi juga masih ditemukan di sejumlah daerah. Kabupaten Merauke mencatat kenaikan sebesar 20,75 persen, disusul Kabupaten Fakfak 17,25 persen dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 14,09 persen. (ANT)