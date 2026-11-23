Pelayanan oleh petugas di KPU BC Batam, Kepri. (ANTARA/Amandine Nadja).

Advertisement PONTIANAK POST - Penerimaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencapai Rp1,13 triliun hingga Oktober 2026. Capaian tersebut telah melampaui target tahunan sebesar 165,26 persen, dengan komoditas kelapa sawit melalui pungutan bea keluar menjadi penyumbang terbesar penerimaan.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Batam, Mujiono, mengatakan realisasi penerimaan hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.138,66 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp755,87 miliar atau tumbuh 50,64 persen secara tahunan.

"Realisasi penerimaan sampai dengan Oktober 2026 mencapai Rp1.138,66 miliar, meningkat dari Rp755,87 miliar pada Oktober 2025 dan tumbuh 50,64 persen secara tahunan," katanya saat dikonfirmasi di Batam, Senin.

Advertisement Mujiono menjelaskan, penerimaan tersebut berasal dari tiga komponen, yakni bea masuk, bea keluar, dan cukai. Untuk bea masuk, realisasinya mencapai Rp327,64 miliar dari target Rp323,83 miliar.

“Penerimaan bea masuk terutama berasal dari kegiatan impor sektor industri kelapa sawit, kakao, serta industri pipa baja dan besi,” ujarnya.

Sementara itu, bea keluar menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp756,48 miliar. Angka tersebut jauh melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp311,77 miliar.

“Bea keluar terutama berasal dari komoditas minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO),” katanya.

Adapun penerimaan cukai tercatat sebesar Rp54,54 miliar atau melampaui target Rp53,42 miliar. Penerimaan dari sektor ini didominasi oleh hasil tembakau.

Menurut Mujiono, peningkatan penerimaan Bea Cukai Batam salah satunya dipengaruhi perubahan tarif bea keluar untuk komoditas CPO.

“Penetapan tarif tersebut berkaitan dengan harga referensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Kementerian Perdagangan dan dipengaruhi dinamika harga CPO di pasar global,” kata Mujiono.

Selain penerimaan dari kegiatan rutin, Bea Cukai Batam juga mencatat tambahan pemasukan melalui upaya optimalisasi atau extra effort. Hingga Oktober 2026, penerimaan tambahan dari upaya tersebut mencapai Rp26,14 miliar.

“Jadi ada penerimaan tambahan yang berasal dari penelitian dokumen pemberitahuan pabean, penelitian ulang, audit kepabeanan dan cukai, serta pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. (ANT)