PONTIANAK POST - Dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan air mulai memengaruhi pasokan listrik di sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan (Sulbagsel). Kemampuan pasokan listrik dari sejumlah pembangkit berkurang sekitar 600 megawatt (MW), sehingga PT PLN (Persero) memperkuat langkah optimalisasi pembangkit dan pengaturan operasi sistem.

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar turun langsung memimpin upaya penguatan pasokan tersebut dengan menginspeksi sejumlah unit pembangkit dan fasilitas operasional kelistrikan di Sulawesi Selatan.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi operasional pembangkit sekaligus mengoptimalkan seluruh potensi pasokan listrik yang tersedia," ujar Suroso melalui keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Advertisement Dalam inspeksi tersebut, sejumlah fasilitas yang dikunjungi meliputi sistem pengaturan beban Sulawesi, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sungguminasa, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto milik swasta, serta PLTU Punagaya.

Suroso mengatakan peninjauan dilakukan untuk memeriksa kesiapan fasilitas pembangkit sekaligus mengidentifikasi potensi yang masih dapat dimaksimalkan.

"Kami mengecek kondisi dan kesiapan di lapangan sekaligus berdiskusi dengan tim mengenai berbagai potensi yang bisa dioptimalkan. Di tengah tantangan saat ini, kami terus mengupayakan optimalisasi pembangkit yang tersedia, pengaturan operasi sistem, hingga percepatan langkah-langkah pemulihan," urai Suroso.

Advertisement Ia menjelaskan, fenomena El Nino yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah tangkapan air. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap produksi sejumlah pembangkit listrik tenaga hidro.

Beberapa pembangkit yang terdampak antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso, PLTA Bakaru, PLTA Malea, serta sejumlah pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM).

Berkurangnya produksi pembangkit tersebut mengakibatkan kemampuan pasokan listrik dalam sistem Sulbagsel menurun sekitar 600 MW.

Menghadapi kondisi tersebut, PLN melakukan pengaturan operasi sistem secara dinamis, memaksimalkan pembangkit yang masih tersedia, serta mempercepat berbagai alternatif penguatan pasokan guna menekan dampak terhadap masyarakat.