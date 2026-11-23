Tim 3 Ekspedisi Patriot Universitas Hasanuddin (Unhas) mendampingi petani memasang perangkap lalat buah berbahan botol plastik bekas di Kampung Saharey, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada 1–3 November 2026. (ANTARA/HO-Kementerian Transmigrasi)

Advertisement PONTIANAK POST - Petani cabai di Kampung Saharey, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berhasil menekan biaya pengendalian hama hingga 79,17 persen setelah menerapkan teknologi perangkap lalat buah berbahan botol plastik bekas. Inovasi sederhana yang diperkenalkan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut membuat pengeluaran petani turun dari Rp1,2 juta menjadi sekitar Rp250 ribu setiap musim panen.

Ketua Kelompok Tani Kampung Saharey, Halik Samai, mengatakan penghematan itu diperoleh setelah petani mengikuti pelatihan yang digelar TEP Unhas pada 29 Oktober 2026. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pemasangan perangkap di kebun pada 1-3 November 2026.

"Jika sebelumnya kami harus mengeluarkan biaya sekitar Rp1,2 juta setiap musim panen untuk membeli pestisida kimia, kini biaya tersebut dapat ditekan menjadi hanya sekitar Rp250.000 per musim panen untuk membuat perangkap lalat buah menggunakan atraktan," kata Halik dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Advertisement Berdasarkan perhitungan pengeluaran tersebut, petani dapat menghemat sekitar Rp950 ribu atau setara 79,17 persen dari biaya pengendalian hama setiap musim panen.

"Selain lebih hemat, metode ini juga membantu kami mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia," ujar Halik.

Ketua Tim 3 Ekspedisi Patriot Unhas, Itji Diana Daud, menjelaskan perangkap lalat buah menjadi salah satu alternatif bagi petani untuk mengurangi biaya produksi sekaligus menerapkan pola budidaya yang lebih ramah lingkungan.

"Pengendalian hama tidak harus selalu bergantung pada pestisida kimia. Kita mendorong petani agar lebih mandiri, efisien, dan bijaksana dalam mengelola tanaman," kata Itji.

Pelatihan yang berlangsung di Balai Kampung Saharey tersebut diikuti 42 petani dari enam kelompok tani. Mereka mendapatkan pengetahuan mengenai pembuatan perangkap lalat buah dengan memanfaatkan botol plastik bekas berkapasitas 1,5 liter.

Proses pembuatannya dilakukan dengan melubangi botol dan memasang corong sebagai jalan masuk lalat buah. Bentuk perangkap tersebut memungkinkan serangga masuk, tetapi menyulitkannya untuk keluar.

Selanjutnya, kapas yang telah ditetesi dua hingga tiga tetes atraktan atau zat pemikat serangga digantung di bagian tengah botol. Sementara itu, sedikit air dimasukkan ke dasar botol untuk menenggelamkan lalat buah yang terperangkap.

Perangkap kemudian dipasang pada ketinggian sekitar satu hingga dua meter dari permukaan tanah agar dapat digunakan di area perkebunan.

Dalam kegiatan pendampingan pada 1-3 November 2026, tim Unhas bersama petani memasang 20 perangkap di lima titik kebun cabai. Pemasangan diprioritaskan pada lahan yang mengalami serangan lalat buah cukup parah.

Menurut Kementerian Transmigrasi, penggunaan perangkap tersebut mulai memperlihatkan hasil dengan berkurangnya serangan lalat buah di kebun petani. Namun, belum tersedia data kuantitatif mengenai besaran penurunan serangan hama tersebut.

Tidak hanya berfokus pada pengendalian hama, TEP Unhas juga mendampingi petani mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Upaya ini dilakukan untuk memanfaatkan bahan organik yang sebelumnya belum digunakan secara optimal.

Pembuatan kompos dilakukan melalui proses pencacahan bahan organik, kemudian dicampur dengan cendawan pengurai Trichoderma yang diperbanyak dari lahan pertanian setempat serta larutan mikroorganisme untuk mempercepat penguraian.

Campuran tersebut selanjutnya difermentasi selama kurang lebih dua minggu sebelum dimanfaatkan sebagai pupuk organik di lahan pertanian.

Selain itu, tim juga mengeksplorasi cendawan Beauveria bassiana dari lahan petani untuk dikembangkan sebagai bahan pestisida hayati. Sampel yang diperoleh selanjutnya akan diidentifikasi di laboratorium Unhas.

"Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung swasembada pangan nasional," ucap Itji.

Pemanfaatan perangkap lalat buah tersebut juga sejalan dengan pendekatan pengendalian hama yang dijelaskan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, yakni menggunakan atraktan untuk menarik lalat buah sekaligus membantu menekan populasinya. (ANT)