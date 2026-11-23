Pemkab Kotabaru pastikan pasokan pangan bergizi murah bagi masyarakat (ANTARA/HO-Kominfo)

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PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, kembali menghadirkan Gerai Ikan Murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan bergizi dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan yang digelar melalui Dinas Perikanan ini juga menjadi upaya menjaga stabilitas harga pangan, menekan inflasi daerah, serta mendorong peningkatan konsumsi ikan.

Advertisement Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, Zaenal Arifin, mengatakan gerai tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan protein anak-anak sebagai generasi penerus.

Menurutnya, potensi hasil laut Kotabaru menjadi salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan ikan dengan harga lebih murah.

“Karena saat ini harga ikan lumayan tinggi terutama ikan-ikan budidaya air tawar, dan ikan laut karena kondisi air laut gelombang dan sebagainya, dan kita kerja sama dengan nelayan dan pembudi daya sehingga harga ikan lebih murah, diharapkan inflasi dapat tertekan," ujarnya di Kotabaru, Senin.

Selain menyediakan ikan segar, Gerai Ikan Murah juga menawarkan berbagai produk olahan perikanan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.

Produk tersebut merupakan hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Dinas Perikanan Kotabaru. Di antaranya kerupuk ikan, bandeng asap, kue kering berbahan dasar tulang ikan, serta beragam olahan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, panitia menyediakan sedikitnya 400 kilogram ikan segar. Sejumlah komoditas yang dijual meliputi ikan tongkol gundul, bengkulis, ikan abu-abu, dan ikan tambak bandeng dengan harga di bawah rata-rata pasaran.

Zaenal mengajak masyarakat Kotabaru memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui konsumsi ikan.

Salah seorang warga, Rahmi, mengaku bersyukur atas pelaksanaan Gerai Ikan Murah yang digagas pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan.

“Kegiatan ini sangat membantu kami, apalagi dalam menyajikan protein untuk keluarga,"ungkapnya.