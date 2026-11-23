PONTIANAK POST - Pemerintah mengintegrasikan program Magang Nasional dan pelatihan vokasi ke kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menjembatani kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Langkah ini diarahkan untuk membangun ekosistem pengembangan talenta yang mampu menghasilkan tenaga kerja berkompetensi spesifik, bersertifikat, dan memiliki pengalaman kerja.

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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto, mengatakan kawasan ekonomi khusus memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang terhubung dengan dunia industri dan pendidikan.

Advertisement "Ada beberapa hal yang konkret tadi kami tawarkan kepada para pengelola KEK, bagaimana program pemagangan nasional kita bisa optimalkan untuk hadir di KEK-KEK dan juga program pelatihan vokasi nasional," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, integrasi berbagai program tersebut diharapkan membentuk ekosistem yang disebut sebagai talent engine , yakni sistem pengembangan talenta yang mampu menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan.