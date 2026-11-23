PONTIANAK POST - Pemerintah memperkuat program pelatihan tenaga kerja berbasis kebutuhan industri dengan mendorong penerapan pelatihan khusus di kawasan ekonomi khusus (KEK). Melalui skema tailor-made training , perusahaan dapat menentukan jenis keterampilan yang dibutuhkan agar tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia usaha.

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Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, KEK berpeluang menjadi penghubung antara kebutuhan tenaga kerja industri dan program peningkatan keterampilan masyarakat.

Advertisement "Kita punya mimpi bagaimana KEK sebagai talent engine Indonesia. Kita tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pertumbuhan ekonomi itu menghasilkan talenta-talenta unggul Indonesia ke depan," ujar Yassierli.

Menurutnya, keterkaitan antara kebutuhan perusahaan dan program pelatihan perlu diperkuat sehingga lulusan pelatihan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan di sektor industri.