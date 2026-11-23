PONTIANAK POST - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat pengawasan terhadap kapal asing yang memasuki pelabuhan Indonesia dengan meningkatkan kompetensi pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal. Sebanyak 39 Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) dikukuhkan dan menjalani revalidasi pada Tahun Anggaran 2026.

Advertisement

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Samsuddin, mengatakan penguatan kompetensi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Advertisement "Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia dalam pengawasan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim," kata Samsuddin dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dari total 39 pejabat yang mengikuti kegiatan tersebut, sebanyak 10 orang dikukuhkan sebagai PSCO baru, sedangkan 29 lainnya menjalani proses revalidasi.