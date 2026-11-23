PONTIANAK POST - Indonesia menjadi negara pertama di kawasan ASEAN yang menandatangani kontrak partisipasi dalam Expo 2030 Riyadh, Arab Saudi. Langkah ini menandai komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan Arab Saudi sekaligus menjadikan ajang internasional tersebut sebagai sarana diplomasi ekonomi dan promosi potensi nasional.

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Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, mengatakan Indonesia tidak sekadar mengejar posisi sebagai negara pertama yang menandatangani kontrak, tetapi juga menunjukkan kesiapan membangun kerja sama strategis.

Advertisement "Bagi kami, menjadi yang pertama bukan hanya soal waktu. Sekali lagi, hal ini mencerminkan kesiapan kami untuk memimpin melalui kemitraan untuk memimpin dan memperkuat hubungan antara Asia Tenggara dan Arab Saudi," ucapnya dalam agenda Penandatanganan Participation Contract Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada Expo 2030 Riyadh di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Menurut Rachmat, penandatanganan kontrak tersebut menjadi tonggak penting dalam hubungan kemitraan kedua negara sekaligus mempertegas komitmen Indonesia untuk mendukung kesuksesan Expo 2030.