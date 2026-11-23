PONTIANAK POST - Pemerintah Indonesia menargetkan perluasan pasar ekspor nasional ke Eropa melalui implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Kesepakatan perdagangan ini akan menghapus bea masuk lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan kedua pihak sekaligus meningkatkan daya saing produk unggulan Indonesia di pasar Eropa.

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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, IEU-CEPA memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, terutama melalui pengurangan hingga penghapusan tarif bea masuk yang selama ini dikenakan terhadap berbagai produk nasional di pasar Uni Eropa (UE).

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Ia menjelaskan, selama ini sejumlah produk Indonesia harus menghadapi tarif bea masuk sekitar 7 hingga 12 persen ketika memasuki pasar Uni Eropa. Melalui kesepakatan tersebut, beban tarif diharapkan berkurang sehingga produk nasional memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing.