PONTIANAK POST - Modernisasi sektor pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dipercepat melalui penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS). Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas padi sekaligus memperkuat kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian.

Advertisement

Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Gerakan Percepatan Tanam Pertanian Modern PM-AAS di Desa Paya Mabar, Kecamatan Tebing Tinggi.

Advertisement Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, mengatakan modernisasi pertanian tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir serta kebiasaan kerja petani.

Menurutnya, penerapan teknologi harus diikuti kesiapan petani untuk meninggalkan pola pertanian konvensional agar hasil produksi dapat ditingkatkan.