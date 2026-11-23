PONTIANAK POST - Nilai ekspor nonmigas Kalimantan Timur (Kaltim) ke kawasan ASEAN mencapai 4,01 miliar dolar AS sepanjang Januari hingga September 2026. Capaian tersebut meningkat 24,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,22 miliar dolar AS, sekaligus menunjukkan besarnya kontribusi pasar Asia Tenggara terhadap perdagangan luar negeri Kaltim.

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Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Mas'ud Rifai, mengatakan kawasan ASEAN menjadi salah satu tujuan penting bagi komoditas nonmigas dari provinsi tersebut.

Advertisement "Kawasan ASEAN menjadi salah satu pasar penting bagi komoditas nonmigas asal Kaltim. Kontribusinya mencapai 26,37 persen terhadap total ekspor nonmigas provinsi tersebut selama Januari-September 2026," ujar Mas'ud di Samarinda, Senin.

Filipina tercatat sebagai negara tujuan ekspor terbesar Kaltim di kawasan ASEAN dengan nilai mencapai 1,46 miliar dolar AS. Jumlah tersebut tumbuh 23,05 persen dibandingkan periode Januari-September 2025 yang mencapai 1,19 miliar dolar AS.