PONTIANAK POST - Penyaluran barang bersubsidi dan bantuan pemerintah akan diarahkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memastikan distribusinya tepat sasaran. Pemerintah menargetkan 10.000 koperasi dapat beroperasi optimal hingga akhir 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

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Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan distribusi barang bersubsidi agar diterima masyarakat yang berhak.

Advertisement Arahan tersebut kembali dibahas bersama Presiden pada Minggu (22/11/2026) malam sebelum pemerintah menggelar rapat koordinasi percepatan kesiapan operasional KDKMP di Jakarta, Senin.

"Yang pertama, arahan Bapak Presiden, semua barang-barang yang bersubsidi dan bantuan pemerintah itu tidak boleh diperjualbelikan. Karena itu, semua barang-barang bersubsidi harus tidak boleh diperjualbelikan, maka diminta menyalurkannya melalui kopdes," kata Zulhas seusai memimpin rapat koordinasi KDKMP di Jakarta, Senin.