PONTIANAK POST - Sebanyak 185 kapal yang terlibat praktik penangkapan ikan ilegal berhasil ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2026. Penindakan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp349,7 miliar sekaligus memperkuat perlindungan sumber daya perikanan nasional.

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Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas illegal fishing akan terus diperkuat untuk menjaga kelestarian sumber daya laut serta melindungi produktivitas nelayan Indonesia.

Advertisement "Kami akan terus melakukan pengawasan karena ini juga bagian dari upaya melindungi teman-teman nelayan agar tidak terganggu produktivitasnya akibat praktik-praktik ilegal di laut," kata Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Selain mengamankan 185 kapal, KKP juga telah menindak 59 rumpon ilegal selama 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.