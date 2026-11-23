PONTIANAK POST - Penyaluran LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan diikuti penyesuaian peran agen dan pangkalan yang selama ini menjadi bagian dari jaringan distribusi. Pengaturan teknis, termasuk kemungkinan perubahan alokasi pasokan, berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

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Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan mengenai kelanjutan peran agen dan pangkalan LPG bersubsidi seusai rapat koordinasi percepatan operasional KDKMP di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Advertisement "Ya, mereka menyesuaikan. Mereka menyesuaikan karena sudah diatur di Perpres bahwa penyaluran itu melalui KDKMP," kata Ferry.

Menurutnya, penyesuaian dilakukan sebagai konsekuensi dari pengaturan distribusi barang bersubsidi melalui koperasi desa sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden mengenai tata kelola KDKMP.