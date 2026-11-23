PONTIANAK POST - Pemerintah Indonesia memastikan kesepakatan kerja sama jaringan listrik lintas negara ASEAN atau ASEAN Power Grid tidak akan diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional. Setiap bentuk kolaborasi energi kawasan harus mengacu pada aturan dalam negeri serta memberikan manfaat timbal balik bagi negara yang terlibat.

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Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kesepakatan yang ditandatangani dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada Minggu (15/11) tetap membutuhkan kajian lebih lanjut.

Advertisement “Kesepakatan yang kami bangun harus tetap memperhatikan aturan-aturan yang terjadi di dalam negeri,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Menurut Bahlil, kerja sama interkoneksi listrik antarnegara juga harus memperhatikan keunggulan komparatif masing-masing negara serta mengedepankan prinsip saling menguntungkan.