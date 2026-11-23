PONTIANAK POST - Sebanyak 200 orang asli Papua (OAP) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi pariwisata untuk memperkuat kualitas pelayanan dan daya saing destinasi wisata daerah.

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Program yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kota Sorong tersebut dikemas melalui kegiatan sosialisasi peningkatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berlangsung selama empat hari.

Advertisement Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, Zikri Atiqi Helmi, mengatakan kegiatan ini bertujuan membekali masyarakat, khususnya OAP, dengan kemampuan untuk menggali dan mengembangkan potensi pariwisata setempat.

"Melalui pelatihan dan sosialisasi ini, kami berharap peserta memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang pariwisata, terutama dalam aspek hospitality dan pelayanan kepada wisatawan," ujarnya di Sorong, Senin.