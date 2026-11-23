PONTIANAK POST - Kemampuan peternak unggas di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam mencegah penyakit dan menjaga kesehatan ternak diperkuat melalui edukasi yang digelar PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) III Plaju. Langkah ini dilakukan untuk menjaga produktivitas peternakan sekaligus mengurangi risiko kerugian ekonomi masyarakat.

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Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan melalui Sekolah Lapang keempat yang berlangsung di Dusun IV, Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin, Minggu (22/11).

Advertisement Area Manager Communication, Relations and CSR Kilang Plaju, Siti Fauzia, mengatakan edukasi dan pendampingan diberikan agar peternak memiliki pengetahuan memadai dalam menjaga kesehatan unggas.

"Melalui pendampingan dan edukasi seperti ini, kami ingin para peternak memiliki bekal pengetahuan yang lebih baik dalam menjaga kesehatan ternaknya. Harapannya, mereka semakin mampu mengantisipasi risiko penyakit, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan usaha peternakan secara mandiri," katanya.