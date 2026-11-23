PONTIANAK POST - Indonesia mengantongi komitmen investasi dan kesepakatan ekonomi senilai hampir Rp1.600 triliun dari rangkaian kunjungan kerja ke Filipina dan China. Capaian tersebut dinilai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia sebagai bukti meningkatnya kepercayaan dunia terhadap iklim investasi nasional.

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“Ini yang memperlihatkan bahwa kepercayaan dunia terhadap investasi di Indonesia itu semakin hari semakin baik,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin.

Advertisement Menurut Bahlil, komunikasi bisnis dan penjajakan kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan sejumlah negara mendapatkan respons positif, terutama dalam pengembangan berbagai proyek hilirisasi dan investasi.

Dalam kerja sama dengan China, sejumlah sektor menjadi pembahasan, mulai dari pengolahan batu bara menjadi etanol, pembangunan industri baja nirkarat atau stainless steel , hilirisasi nikel, hingga pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.