PONTIANAK POST - Sebanyak 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, dibekali pelatihan peningkatan standar kualitas produk agar mampu menembus pasar ritel modern. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah memperluas pemasaran produk lokal hingga tingkat nasional.

Advertisement

Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, mengatakan pelatihan tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan produk, mulai dari kualitas, kemasan, hingga penetapan harga.

Advertisement "Melalui pelatihan ini diharapkan produk-produk UMKM bisa memenuhi standar produk, kemasan dan harga, sehingga bisa masuk dan dipasarkan di ritel-ritel modern," kata Saparudin di Pangkalpinang, Senin.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas sekaligus memperluas pemasaran produk UMKM di jaringan ritel modern, baik di wilayah Kepulauan Bangka Belitung maupun pasar nasional.