PONTIANAK POST - Kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sebelumnya terparkir di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, mulai didistribusikan kepada koperasi penerima di wilayah Jabodetabek dan sejumlah daerah di Pulau Jawa.

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Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan proses penyaluran armada tersebut telah berjalan sebagai bagian dari pemenuhan sarana pendukung operasional koperasi.

Advertisement "Oh, itu sudah mulai didistribusikan kok," kata Ferry seusai mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, kendaraan yang sebelumnya ditempatkan di kawasan Rorotan mulai disalurkan kepada KDKMP untuk menunjang aktivitas usaha dan pelayanan koperasi.