PONTIANAK POST - Sebanyak 500 desa di Provinsi Lampung ditargetkan menjadi sentra produksi beras serta pakan ternak dan ikan pada 2028. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan fasilitas pengolahan hasil pertanian dan perikanan secara bertahap untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa.

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Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pengembangan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas produksi dan pengolahan komoditas unggulan di tingkat desa.

Advertisement "Pemerintah daerah menargetkan sebanyak 500 desa di Lampung dapat menjadi sentra produksi beras dan pakan ternak maupun ikan pada 2028," ujar Rahmat berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan fasilitas pengering hasil pertanian secara bertahap. Pada 2026, sekitar 134 unit fasilitas pengering disiapkan, kemudian ditambah 250 unit pada 2027 dan sekitar 100 unit sisanya pada 2028.