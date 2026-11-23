Advertisement

Majelis Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan terhadap 12 permohonan pengujian materiil di ruang sidang utama, Gedung I MK, Jakarta, Senin (23/11). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Advertisement PONTIANAK POST - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri cacat formil karena tidak melalui tahapan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Atas putusan tersebut, undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki paling lama satu tahun.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta, Senin. Perkara pengujian formil UU Polri itu diajukan Zulfikar Putra Utama dan Muhammad Erza Suhaeri dengan nomor registrasi 251/PUU-XXIV/2026.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian Mahkamah adalah keputusan DPR mengambil alih RUU Polri yang sebelumnya dibahas DPR periode 2019-2024 menjadi usul inisiatif DPR periode 2024-2029.

Namun, proses pengambilalihan tersebut tidak disertai tahapan pengharmonisasian melalui Baleg DPR. Penetapan sebagai usul inisiatif justru dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR.

"Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat sekalipun kedudukan Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan DPR, namun tidak dapat dipisahkan dan kewajiban DPR untuk melaksanakan kewenangan legislasi berdasarkan perundang-undangan," ujar Enny.

Mahkamah menegaskan, Rapat Paripurna memang memiliki kewenangan menetapkan suatu rancangan undang-undang sebagai usul inisiatif DPR. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan tahapan pembentukan undang-undang yang telah diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Enny juga menjelaskan, pelaksanaan kewenangan Rapat Paripurna tidak serta-merta dapat menggantikan seluruh persyaratan prosedural yang harus dipenuhi sebelumnya.

Selain itu, Mahkamah menilai argumentasi bahwa proses harmonisasi telah dilakukan melalui pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), rapat kerja, panitia kerja, tim perumus, hingga tim sinkronisasi tidak dapat menggantikan kewajiban harmonisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU P3.

Menurut Enny, harmonisasi pada tahap penyusunan dan pembahasan DIM memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda dalam proses legislasi.

Harmonisasi bertujuan memastikan kesiapan konsep rancangan undang-undang sebelum ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Sementara itu, pembahasan DIM merupakan bagian dari proses pembahasan bersama antara DPR dan Presiden terhadap rancangan undang-undang yang telah memasuki tahap pembahasan.

"Oleh karena itu, kegiatan penyelarasan yang dilaksanakan dalam pembahasan DIM tidak dengan sendirinya dapat diperlakukan sebagai pengganti kewajiban melakukan harmonisasi yang seharusnya dilakukan pada tahap penyusunan," kata Enny.

Dalam pertimbangannya, Enny turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2025 yang menjadi dasar atau "pintu masuk" bagi pembentukan UU Nomor 5 Tahun 2026.

Mahkamah menilai proses pembentukan undang-undang tersebut tidak hanya melewatkan tahapan harmonisasi di DPR, tetapi juga tidak mengikuti tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana mestinya.

"Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan proses pembentukan UU 5/2026 a quo bukan hanya tidak melalui tahapan pengharmonisasian di DPR, melainkan juga tidak sesuai dengan tahapan-tahapan pembentukan undang-undang," kata Enny.

Ia melanjutkan, proses tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan UU P3 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020.

"Serta tidak sesuai dengan UU P3 dan Peraturan DPR 1/2020, dan karenanya tidak memenuhi prinsip-prinsip pembentukan undang-undang dalam UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan UU P3 dan Peraturan DPR 1/20220 a quo," sambung Enny.

Sebelumnya, Zulfikar Putra Utama dan Muhammad Erza Suhaeri mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri.

Dalam permohonannya, kedua pemohon menilai proses pembentukan undang-undang tersebut mengabaikan asas keterbukaan, prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation), serta kewajiban harmonisasi melalui Baleg DPR.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menyatakan pembentukan UU Polri mengandung cacat formil sehingga berstatus inkonstitusional bersyarat. Perbaikan terhadap undang-undang tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu tahun. (ANT)