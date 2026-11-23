PONTIANAK POST – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh kementerian dan lembaga mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Imbauan tersebut muncul setelah mencuat polemik pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

KPK mengingatkan, potensi penyimpangan dalam pengadaan pemerintah tidak hanya terjadi saat proyek dilaksanakan. Persoalan juga bisa muncul sejak tahap perencanaan, penentuan kebutuhan, hingga penempatan anggaran.

Advertisement Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana korupsi.

Menurutnya, modus penyimpangan tidak terbatas pada praktik suap. Benturan kepentingan dan pemberian imbalan atau kickback dari pihak swasta juga menjadi pola yang perlu diwaspadai.

Advertisement “Hal ini juga terkonfirmasi dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, misalnya di perkara BNPB. Kita melihat berbagai modus korupsi di pengadaan barang dan jasa tidak hanya soal suap, tapi juga masuk ke dugaan konflik kepentingan,” kata Budi dikutip dari Jawa Pos (19/11).

Evaluasi Harus Dimulai dari Perencanaan

Budi menjelaskan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK masih menunjukkan adanya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki tingkat risiko korupsi tinggi, khususnya dalam sektor pengadaan.

Karena itu, KPK meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Instansi pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pengadaan benar-benar dibutuhkan dan memiliki dasar perencanaan yang jelas.

Menurut Budi, pemeriksaan perlu mencakup analisis kebutuhan hingga penempatan anggaran atau plotting anggaran. Langkah tersebut penting agar belanja pemerintah tidak dilakukan tanpa urgensi yang terukur.

Dugaan Konflik Kepentingan Perlu Ditelusuri

Terkait polemik pengadaan yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad, KPK menyatakan dugaan benturan kepentingan masih perlu ditelusuri.