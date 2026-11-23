PONTIANAK POST - Pemerintah menjadwalkan pembukaan pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 pada 27 November 2026 dengan total kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) mencapai 167.113 orang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan rencana tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (23/11).

“Untuk pengadaan CPNS prioritas nasional tahun 2026, pendaftaran direncanakan mulai akhir November,” ujar Rini sebagaimana diberitakan JawaPos.com.

Advertisement Setelah pendaftaran dibuka, pemerintah menjadwalkan seleksi administrasi pada Desember 2026. Selanjutnya, seleksi kompetensi direncanakan berlangsung pada awal 2027.

Pemerintah Tetapkan Kebutuhan 167.113 ASN

Rini menjelaskan, kebutuhan ASN untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebanyak 167.113 orang. Penetapan tersebut turut mempertimbangkan surat Menteri Keuangan tertanggal 21 April 2026.

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Pemenuhan kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni sumber daya manusia untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan pemenuhan sektor prioritas nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Sejumlah bidang yang menjadi sasaran pemenuhan kebutuhan ASN meliputi guru Sekolah Nasional Terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, dosen, tenaga kesehatan, kehutanan, audit internal, hingga pengawasan koperasi.

“Antara lain untuk guru Sekolah Nasional Terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, dosen, tenaga kesehatan, kehutanan, audit internal, dan pengawasan koperasi, dan lain-lainnya sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden,” kata Rini.

Seleksi ASN 2027 Prioritaskan Pelayanan Dasar

Selain rekrutmen 2026, pemerintah juga menyiapkan pemenuhan kebutuhan ASN untuk 2027 dengan fokus pada sektor pelayanan dasar, terutama tenaga pendidik.

Berdasarkan rencana yang disampaikan Rini, pengumuman tahap pertama kebutuhan ASN 2027 ditargetkan berlangsung pada Maret 2027. Proses seleksi kemudian dilaksanakan pada tahun yang sama.