PONTIANAK POST – Raffi Ahmad kembali menjadi perhatian publik setelah akun resmi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni mengunggah konten mengenai bantuan untuk masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Senin (23/11/2026).

Unggahan melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad tersebut menjadi perkembangan terbaru aktivitas Raffi di tengah polemik pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengannya.

Informasi mengenai kegiatan di Aceh itu juga menjadi salah satu petunjuk bahwa Raffi masih ditampilkan dalam aktivitas resmi lembaga yang dipimpinnya.

Advertisement Sebelumnya, beredar kabar bahwa ia telah mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden. Namun, Antara melalui kanal cek faktanya menyatakan kabar tersebut tidak benar.

Sebelumnya Janjikan Donasi Rp15 Miliar

Advertisement Perhatian terhadap aktivitas Raffi di Aceh tidak terlepas dari pernyataannya pada 16 November 2026. Saat itu, Raffi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat menyusul polemik kerja sama pengadaan jasa influencer dengan dua kementerian.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagram resminya, Raffi menyatakan dana yang diterima akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Antara (17/11) melaporkan bahwa Raffi berkomitmen menyumbangkan Rp15 miliar untuk masyarakat terdampak bencana di Indonesia.

Komitmen itu disampaikan setelah muncul kritik terhadap pengadaan jasa promosi yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

KPK Tetap Minta Pengadaan Dievaluasi

Di sisi lain, polemik pengadaan belum selesai. KPK sebelumnya meminta kementerian terkait mengevaluasi proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian hasil pekerjaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, evaluasi diperlukan untuk melihat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan maupun benturan kepentingan.