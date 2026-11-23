Ilustrasi pelaksanaan seleksi CPNS untuk memenuhi kebutuhan 167.113 aparatur sipil negara pada rekrutmen 2026. (ist)

Advertisement PONTIANAK POST - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkuat sistem dan infrastruktur untuk mendukung seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026. Jumlah peserta diperkirakan mencapai tiga juta orang dengan proyeksi kebutuhan sekitar 154 ribu formasi.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya telah menyiapkan ribuan perangkat komputer untuk mendukung pelaksanaan ujian berbasis computer assisted test (CAT).

“Kami di BKN menyiapkan 3.995 perangkat atau alat untuk seleksi. Setiap hari bisa empat sesi sehingga kurang lebih 15.980 perangkat,” kata Zudan dalam rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, Senin (23/11).

Advertisement Selain perangkat komputer, BKN menyiapkan lokasi ujian dan sistem seleksi CAT yang dilengkapi teknologi pengenalan wajah. Sistem tersebut juga memungkinkan nilai peserta ditayangkan secara langsung.

BKN Siapkan Lokasi Ujian di 35 Provinsi

Untuk mendukung pelaksanaan seleksi, BKN menyiapkan 36 lokasi ujian di kantor BKN dan 107 lokasi mandiri yang tersebar di 35 provinsi.

Jumlah lokasi tersebut masih berpotensi bertambah, menyesuaikan jumlah dan persebaran peserta yang mendaftar.

BKN juga menyiapkan lokasi ujian di luar negeri melalui sejumlah perwakilan Indonesia. Lokasi tersebut mencakup kedutaan besar, konsulat jenderal, serta perutusan tetap Republik Indonesia.

Zudan menjelaskan, perkiraan tiga juta peserta didasarkan pada proyeksi sekitar 154 ribu formasi. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi setiap formasi diminati rata-rata 20 pendaftar.

Seleksi CPNS Dibagi 10 Tahapan hingga 2027

BKN merencanakan seleksi CPNS 2026 berlangsung dalam 10 tahapan yang terbagi antara 2026 dan 2027.

Pada 2026, terdapat tiga tahapan, yakni pengumuman seleksi, pendaftaran, dan seleksi administrasi. Tahapan administrasi mencakup pengumuman hasil seleksi, masa sanggah, serta jawaban atas sanggahan peserta.

Sementara itu, tujuh tahapan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2027. BKN menargetkan penetapan nomor induk pegawai (NIP) CPNS dapat diselesaikan pada 1 Juni 2027.

Keseluruhan proses seleksi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 181 hari.

Ratusan Ribu Orang Sudah Membuat Akun

Sebelumnya, BKN telah membuka portal pembuatan akun sejak 17 November 2026. Langkah ini dilakukan agar calon peserta dapat mempersiapkan akun lebih awal dan menghindari penumpukan saat pendaftaran seleksi dimulai.

Hingga Senin, tercatat sebanyak 278.241 orang telah membuat akun.

Di sisi lain, BKN juga memperkuat keamanan sistem seleksi dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).