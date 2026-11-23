PONTIANAK POST – Dua nama yang diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres), Sugiono dan Andi Amran Sulaiman, bukan figur yang muncul tiba-tiba dalam lingkaran kekuasaannya. Keduanya memiliki hubungan panjang dengan Prabowo, tetapi melalui jalur berbeda. Sugiono tumbuh dari lingkungan personal dan politik Prabowo, sedangkan Amran membangun reputasi melalui dunia usaha dan pertanian.

Kedekatan Sugiono dengan Prabowo bahkan terjalin sejak 1997. Saat itu, Sugiono mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke Norwich University, Amerika Serikat, melalui beasiswa yang diprakarsai Prabowo ketika masih menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

Advertisement Sejak itu, perjalanan karier Sugiono banyak bersinggungan dengan Prabowo. Setelah menyelesaikan pendidikan, dia mengikuti pendidikan perwira TNI dan bertugas di Kopassus. Namun, pada 2004, Sugiono memilih meninggalkan dinas militer dengan pangkat terakhir letnan satu (Lettu).

Dia kemudian menjadi sekretaris pribadi Prabowo dan ikut terlibat dalam pendirian Partai Gerindra pada 2008. Kedekatan panjang tersebut membuatnya dikenal sebagai anak ideologis Prabowo.

Sementara itu, Amran memiliki jalur berbeda. Pengusaha asal Bone, Sulawesi Selatan, tersebut dikenal sebagai figur yang memiliki pengalaman langsung di sektor pertanian. Prabowo bahkan pernah mengusulkan namanya menjadi Menteri Pertanian pada era Presiden Joko Widodo karena menilai Amran memiliki pemikiran bagus dalam bidang pertanian.

Advertisement Hubungan keduanya semakin kuat setelah Prabowo menjadi presiden dan Amran kembali dipercaya memimpin Kementerian Pertanian. Julukan Panglima Pangan pun melekat pada Amran seiring perannya mengawal agenda swasembada pangan.

Kedua nama itu resmi disampaikan Prabowo kepada pimpinan MPR, Senin (23/11). Usulan tersebut merupakan bagian dari proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026.

Setelah menyerahkan surat usulan, Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan tersebut telah melalui komunikasi dengan partai-partai koalisi pengusung di parlemen serta Dewan Pembina Partai Gerindra.

"Pertimbangannya adalah semata-mata prestasi, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya," tutur Prabowo.