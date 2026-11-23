PONTIANAK POST – Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama lima perwira polisi lainnya sebagai tersangka dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara.

Pengungkapan tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (23/11) malam. Penyidik menduga para tersangka bersekongkol untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo demi mempertahankan jabatan Kapolri.

Advertisement Selain Listyo, lima tersangka lainnya yakni Irjen Pol Slamet Uliandi, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, dan Kombes Pol Iman Imanuddin.

“Para tersangka diduga melakukan permufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan makar,” kata Asep.

Rencana Disusun Tiga Tahap

Advertisement Kasus ini merupakan pengembangan perkara penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal. Dari pemeriksaan perangkat elektronik, penyidik menemukan dokumen rapat pada 3 Oktober 2024 yang membahas pemetaan tokoh berpengaruh, analisis krisis, kemungkinan pemakzulan presiden, hingga daftar calon Kapolri.

Penyidik kemudian mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh. Data hasil penyadapan diolah menggunakan sistem LIMS, PLX, dan DFS, lalu ditindaklanjuti dengan pengintaian terhadap pejabat negara dan tokoh politik.

Menurut Asep, rencana berikutnya mencakup serangan melalui media sosial dengan mengerahkan cyber troop serta pergerakan massa melalui demonstrasi.

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