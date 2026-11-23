PONTIANAK POST – Pencarian korban kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, berlangsung di tengah kondisi bangunan yang porak-poranda. Hingga Minggu (22/11) sore, sebanyak 24 kantong jenazah telah dievakuasi, sementara 50 pekerja masih belum diketahui keberadaannya.

Tim gabungan Basarnas, pemadam kebakaran, kepolisian, dan unsur terkait harus menyisir puing-puing bangunan yang terbakar. Pencarian menghadapi kendala serius karena lantai dua pabrik ambruk dan menutup sejumlah area yang diduga menjadi lokasi korban.

Advertisement Operasi pencarian akhirnya dihentikan sementara pada pukul 18.00 WIB karena kondisi lokasi belum sepenuhnya aman. Selain reruntuhan, petugas masih menemukan titik api dan bara di sejumlah bagian bangunan.

Kepala Basarnas Banten Al Amrad menjelaskan, enam kantong jenazah pertama ditemukan di bagian depan pabrik, tepatnya sektor A3 dan A4. Setelah kantong ketujuh ditemukan di bagian belakang sekitar pukul 12.25 WIB, pencarian sempat dihentikan sementara karena muncul temuan titik api.

"Titik api ada di sektor A2 itu pojok belakang," kata Al Amrad.

Advertisement Hingga sore, total 24 kantong jenazah telah dikeluarkan dari lokasi kebakaran. Namun, jumlah kantong tersebut belum dapat dipastikan sebagai jumlah korban meninggal dunia.

Sebab, satu kantong jenazah bisa berisi beberapa bagian tubuh. Identifikasi jumlah korban secara pasti masih menunggu pemeriksaan DNA.

CEO PT Fonusa Agung Mulia Steven Erwin Wijaya mengatakan, sekitar 300 karyawan bekerja pada shift saat kebakaran terjadi pada Sabtu (21/11) sekitar pukul 17.00 WIB. Namun, perusahaan belum berhasil menghubungi 50 pekerja.

"Belum dapat kabar dalam arti kita sudah berusaha menghubungi keluarganya. Tapi, belum berhasil. Dan kita masih mendapatkan berita dari keluarganya yang mencari kita," ujar Steven, Minggu siang.