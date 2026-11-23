PONTIANAK POST – TNI tidak lagi menggunakan istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menyebut kelompok bersenjata di Papua. Pemerintah menggantinya dengan nomenklatur Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB) melalui kebijakan yang disebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, perubahan penyebutan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden melalui peraturan presiden (Perpres). Nomenklatur baru itu nantinya menjadi acuan bagi seluruh lembaga pemerintah.

Advertisement "Sudah ada Perpres dari Bapak Presiden bahwa kami sepakat untuk penyebutannya Kelompok Ekstrimis Bersenjata," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Menurut Agus, perubahan istilah tersebut bertujuan menghindari potensi polarisasi politik yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Namun, dia tidak merinci bentuk polarisasi yang dikhawatirkan muncul apabila istilah OPM tetap digunakan.

Pergantian nomenklatur ini tidak berarti mengubah pola penanganan keamanan di Papua. Agus memastikan TNI tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi kelompok bersenjata.

Advertisement Meski demikian, pendekatan tersebut tetap disertai tindakan tegas dan terukur apabila KEB melakukan aksi yang mengancam keamanan masyarakat.

Sebelumnya, TNI menggunakan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebelum menggantinya menjadi OPM pada 5 April 2024. Saat itu, Agus menjelaskan bahwa kelompok tersebut juga menyebut dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau OPM.

Perubahan penyebutan menjadi OPM ketika itu didasarkan pada identifikasi terhadap kelompok yang mengatasnamakan organisasi tersebut.

Agus sebelumnya juga menyoroti sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap warga sipil, tenaga kesehatan, guru, serta aparat keamanan di Papua.