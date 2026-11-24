PONTIANAK POST – Jaringan narkoba lintas negara Indonesia-Malaysia diduga menyiapkan pasokan besar untuk membanjiri pasar Indonesia menjelang pergantian tahun. Upaya tersebut berhasil digagalkan aparat gabungan di Riau dengan penyitaan barang bukti senilai Rp1,014 triliun.

Dalam pengungkapan itu, Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita 378 kilogram sabu, 200.252 butir ekstasi, serta 11.752 cartridge berisi cairan etomidate.

Advertisement Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Parluhutan Siagian mengatakan, narkoba tersebut diduga disiapkan untuk memenuhi lonjakan permintaan pada akhir tahun.

"Narkoba ini akan dipasarkan mengingat akhir tahun. Namun, saat ini kita patahkan," tegasnya.

Lima tersangka telah ditangkap dalam pengungkapan tersebut. Sementara itu, pengendali utama berinisial A masih dalam pengejaran aparat.

Advertisement Kasus ini bermula dari penyelidikan Operasi Sarang Narkoba pada awal November 2026. Tim gabungan menangkap RR dan RA pada 13 November di pinggiran jalan tol wilayah Riau.

Pengembangan penyidikan kemudian mengarah kepada tiga tersangka lain, yakni AT, AN, dan SBD.

Di Malaysia, jaringan penyelundupan narkoba juga terungkap dengan melibatkan tujuh personel Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM). Mereka diduga memanfaatkan fasilitas militer untuk meloloskan narkoba dari pemeriksaan.

Kasus tersebut terungkap di Pangkalan Udara Subang. Para personel diduga mencampurkan koper berisi narkoba dengan bagasi yang telah melewati pemeriksaan mesin pemindai.