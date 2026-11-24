PONTIANAK POST - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) berharap calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mampu mendorong pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran daerah, menyusul pengajuan dua nama oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono.

OSO menilai kedua nama tersebut merupakan sosok terbaik yang telah mendapatkan kepercayaan Presiden Prabowo untuk mengisi jabatan wakil presiden.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (23/11) malam, mantan Ketua DPD RI itu mengatakan keputusan akhir berada di tangan MPR, tetapi nama yang diajukan merupakan pilihan Presiden.

Advertisement "Jadi siapa pun yang dipilih oleh MPR, itu adalah pilihan Presiden, bukan juga pilihannya MPR," ujar OSO, dilansir jawapos.com.

Menurut OSO, calon yang terpilih perlu memiliki rekam jejak, kemampuan, serta kedekatan dengan Presiden agar memperoleh tingkat penerimaan publik yang baik.

Advertisement "Menurut saya, siapa pun yang dipercaya oleh Presiden, itu tidak ada yang dikalahkan," tegasnya.

OSO Minta Daerah Jadi Prioritas Pembangunan

Di luar proses pemilihan wakil presiden, OSO menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah sebagai fondasi kemakmuran nasional.

Dia berpandangan, pemerataan kesejahteraan harus dimulai dari daerah karena kemakmuran Indonesia tidak dapat terwujud apabila pembangunan hanya terkonsentrasi di pusat.

"Kalau mau memakmurkan bangsa ini, harus daerahnya dulu makmur. Baru ada Indonesia makmur," tuturnya.

OSO juga mendorong pemerintah menghidupkan kembali semangat Undang-Undang Otonomi Daerah, terutama dalam memperbaiki pembagian kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.